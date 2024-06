Blisko 35 proc. badanych Polaków nie wie o tegorocznych zmianach w opłatach za plastikowe opakowania

Wiceminister resortu klimatu i środowiska Anita Sowińska szacuje, że w 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł podatku od nieprzetworzonego plastiku. Jednak nasz kraj zamierza również ograniczać jego nadmierną produkcję oraz użytkowanie. W tym roku wprowadzono opłatę doliczaną do jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych w wysokości 0,20 zł, a do pojemników na żywność – 0,25 zł. Marka Waterdrop postanowiła sprawdzić, jakie jest zdanie Polaków na ten temat.

Co trzeci badany nie wie o wprowadzeniu opłat za jednorazowe opakowania

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 60 proc. respondentów uważa kwoty nowych opłat za odpowiednie, a 29,5 proc. sądzi, że są one zbyt wysokie. Jednocześnie jednak 10,5 proc. ankietowanych twierdzi, że kwoty te są za niskie. Ankietowani zostali zapytani również o to, czy są świadomi wprowadzenia tegorocznych zmian prawnych dotyczących opłat za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Okazuje się, że 65,5 proc. respondentów zdaje sobie z nich sprawę, jednak 34,5 proc. nie wie o ich wprowadzeniu. Badani zapytani zostali również o ich nawyki konsumenckie w związku ze zmianami. Nawet 59,7 proc. ankietowanych planuje kupować mniej produktów w jednorazowych opakowaniach, podczas gdy 10 proc. osób nie ma takiego zamiaru. Z kolei 7,8 proc. deklaruje, że całkowicie przestanie z nich korzystać, a 22,6 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej materii.

Polacy masowo popierają wprowadzenie systemu kaucyjnego

Z kolei system kaucyjny w Polsce zacznie obowiązywać od 2025 roku. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem tego projektu. Kaucje mają zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie opłata, która ma wynieść 0,50 zł. Będzie ona oddawana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu. Waterdrop zbadał opinie Polaków na ten temat.

Zdaniem 88,3 proc. badanych w Polsce powinien obowiązywać system kaucyjny lub zwrotny dotyczący jednorazowych plastikowych butelek. 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie, a 3,6 proc. osób jest przeciwna temu pomysłowi. Wyniki badania wskazują również, że nawet 87,6 proc. Polaków stara się korzystać z wielorazowych opakowań, ponieważ uważają je za bardziej ekologiczne. Natomiast 10 proc. ankietowanych w równej mierze korzysta z tych jednorazowych. Polacy są coraz bardziej otwarci na ekologiczne rozwiązania.

Co trzeci Polak nie pije odpowiednich ilości wody, bo nie lubi jej smaku

Z badania przeprowadzonego przez Waterdrop wynika, że aż 47 proc. Polaków pije za mało wody, bo zapomina o regularnym nawadnianiu, a 35 proc. przez to, że nie lubi jej smaku.

